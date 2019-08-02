Emre Mor: Galatasaray hayalim nihayet gerçek oldu

İSTANBUL, (DHA)- Galatasaray'ın 1 yıllığına renklerine kattığı Emre Mor, "Galatasaray'a gelmek benim için çok büyük bir hayaldi. Nihayet gerçek oldu" dedi.

Sarı-kırmızılıların İspanya'nın Celta Vigo takımından satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığı Emre Mor, sözleşmeye imza attıktan sonra Başkan Mustafa Cengiz'i makamında ziyaret etti. Ziyarette ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da hazır bulundu. Başkan Cengiz, ikinci başkan Albayrak ve genç futbolcu, ziyarette kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Başkan Mustafa Cengiz, şunları söyledi:

"Emre kardeşim yurt dışında büyümüş. Ona bakarken 1961 yılındaki iş gücü anlaşması ve sonrasındaki anlaşmalar aklıma geliyor. Orada bizim kuşaklarımız var. İlk giden kuşaklar maalesef oranın dilini bilmedi. Emre, üçüncü kuşak. Daha sonraki kuşaklar da Türkçeyi öğrenemedi. Bu kuşaklarda bir dil sorunu oluştu. Buna karşı bir savaş veriyorlar ve Emre bu savaşı Avrupa'da kendi çapında gençliğiyle, ruhuyla verdi. Emre şimdi bu savaşı Türkiye'de verecek. Türkiye onun yuvası ve Galatasaray artık Emre'nin evi. Biz burada Emre'nin Tanrı vergisi yeteneklerini Galatasaray ve Türk futbolu için en iyi şekilde sahada sergileyeceğine, ölümüne mücadele edeceğine inanıyoruz. Artık yuvasını bulmuş bir insanın huzur içinde tüm yeteneğini, karakterini tamamen sahaya ve takımına vereceğine inanıyoruz. Kendisine hoş geldin diyorum."

İkinci başkan Abdurrahim Albayrak ise şunları kaydetti:

"Emre evine, yuvasına hoş geldi diyoruz. Galatasaray taraftarları kendisini heyecanla bekliyor. Bir aydır biz kendisiyle görüşmeler yapıyoruz. Emre'nin Galatasaray'a gelme konusunda ne kadar heyecanlı ne kadar istekli olduğunu biliyorum. Bu transferin Galatasaray camiasına hayırlı olmasını diliyorum."

'ÇOK BÜYÜK BİR HAYALDİ'

22 yaşındaki Emre Mor da, "Galatasaray'a gelmek benim için çok büyük bir hayaldi. Nihayet gerçek oldu. Burada olduğum ve tekrar antrenmanlara başlayacağım için çok mutluyum. Başkanımıza sözleri ve bana inandıkları için çok teşekkür ediyorum. İki zor sezon geçirdim. Bana inanıp kucak açarak karşıladıkları için herkese çok teşekkür ediyorum. Bana duyulan güven benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor ve tekrar sahaya çıkmayı iple çekiyorum. Fatih hoca benim için olabilecek en iyi teknik direktör. Çok iyi bir ilişkimiz var, birbirimizi yakından tanıyoruz. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Benim yeteneklerimden en iyi şekilde faydalanabileceğini düşünüyorum. Beraber yakalayacağımız başarılar için sabırsızlanıyorum. Galatasaray taraftarlarını çok seviyorum. Onlarla buluşmak için heyecanlıyım. Umarım beraber birçok gol sevinci yaşayıp yeni başarılara koşacağız." diye konuştu.

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