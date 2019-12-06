Emre Mor fiyaskosu

Sarı-kırmızılı ekibe büyük umutlarla transfer edilen Emre Mor, Tuzla maçında da beklentilere yanıt veremedi.

Bu sezon 4’ü ilk onbir olmak üzere 11 maçta forma giyen 22 yaşındaki oyuncu sıfır çekti. Emre Mor bu 11 karşılaşmada ne gol atabildi ne de asist yaptı. Sarı-kırmızılı futbolcu oynadığı maçlarda karşılaşma başına 0.5 isabetli şut atabildi.

Geldiği günden beri şans bulan ve oyuna girdiği maçlarda etki yaratamayan Emre Mor, bireysel futbolu nedeniyle çok fazla eleştiriliyor. Sezon başında Celta Vigo’dan 600 bin euroya kiralanan Emre, Galatasaray’dan 1 sene için 800 bin euro alıyor.

Galatasaray 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 8 milyon euro satınalma opsiyonu da koydurmuştu.

Teknik Direktör Fatih Terim'in sürekli arkasında durduğu genç oyuncu, B.Dortmund ve Celta Vigo’dan sonra Galatasaray’da da hayal kırıklığı yarattı. (Skorer)