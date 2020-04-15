Celta Vigo’nun sezon başında Galatasaray ’a, devre arasında da Olympiakos’a kiraladığı Emre Mor, karantina günlerini Danimarka’da ailesinin yanında geçiriyor. İspanyol basınındaki, “Yunanistan’tan kaçtı” iddialarına tepki gösteren genç futbolcu, “Bu zor günleri geçirmek için evimdeyim. Bunun gelecekte olabilecek bir transferle alakası yok. Olympiakos’ta mutluyum” dedi.