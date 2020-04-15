Emre Mor Danimarka'ya neden gittiğini açıkladı!
Galatasaray'da beklenen performansı sergileyemeyen ve devre arasında Olympiakos'un yolunu tutan Emre Mor, corona virüs sürecinde Yunanistan'dan ailesinin yanına Danimarka'ya gitti, eleştiri oklarının hedefi oldu.
Celta Vigo’nun sezon başında Galatasaray ’a, devre arasında da Olympiakos’a kiraladığı Emre Mor, karantina günlerini Danimarka’da ailesinin yanında geçiriyor. İspanyol basınındaki, “Yunanistan’tan kaçtı” iddialarına tepki gösteren genç futbolcu, “Bu zor günleri geçirmek için evimdeyim. Bunun gelecekte olabilecek bir transferle alakası yok. Olympiakos’ta mutluyum” dedi.