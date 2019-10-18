Emre Mor: Baskı beni her zaman motive eder

Süper Lig’in 8’inci haftasında Galatasaray, evinde Demir Grup Sivasspor’u ağırladı. Karşılaşma sarı-kırmızılıların 3-2’lik üstünlüğü ile sona erdi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan genç futbolcu Emre Mor, sergilediği performansla alkış topladı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Emre, kendisinden beklentilerinin yüksek olduğunu bildiğini ve karşılık vermeye çalıştığını ifade etti. Emre, "Baskı beni her zaman motive eder ama kendim motiveyim zaten. Elimden gelenin en iyisini yapıp futboluma odaklanıyorum. Elbette beklentiler yüksek ama ben de karşılığını vermeye çalışıyorum." diye konuştu.

Galatasaray'da oynamanın mükemmel bir his olduğunu vurgulayan genç oyuncu, "Galatasaray'da oynamak mükemmel bir his. Burada hem fiziksel hem de mental olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Burası mükemmel bir yer." dedi ve sözlerini noktaladı.

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