Emre Mor, 129 gün sonra Celta’da ilk 11’de

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Celta Vigo’da forma giyen Emre Mor, Atletico Madrid maçıyla 129 gün sonra takımında ilk 11’de sahaya çıktı.

La Liga’nın 32. haftasında oynanan Atletico Madrid-Celta Vigo maçında ilk 11’de şans bulan Emre Mor, son olarak 5 Aralık’ta Kral Kupası’nda Real Sociedad’a karşı başlangıç kadrosunda yer almıştı.

Celta’nın Atletico Madrid’e 2-0 yenildiği karşılaşmada 65 dakika oyunda kalan Emre, yerini Pione Sisto’ya bıraktı.

Celta’da disiplinsiz hareketlerinden dolayı 23 Ocak’ta uzaklaştırma cezası alan Emre, 27 Şubat’ta affedilerek takımla çalışmalara tekrar dahil olmuştu.

La Liga’da kalma mücadelesi veren Celta, bu sezon yaptığı 3. teknik direktör değişikliğiyle 3 Mart’ta Fran Escriba’yı takımın başına getirirken, İspanyol teknik adam Emre’yi kazanıp, takıma yardımcı olmasını sağlamak için büyük çaba sarf ediyor.

Escriba, son iki haftadır yedek oturttuğu Emre’ye bu kez ilk 11’de şans verdi. İspanyol teknik adamın bu tercihinde, takımın yıldız oyuncusu Iago Aspas’ın kart cezalısı olmasından dolayı kadroya girememesi de önemli rol oynadı.

Maç eksiği sahada belli olan Emre, diğer takım arkadaşları gibi vasatın üzerine çıkamadı. Emre, teknik direktör Escriba’nın takımda değişiklik yaptığı ilk futbolcu oldu.

La Liga’da bu sezon toplam 10 maçta Celta forması giyen 21 yaşındaki Emre’nin henüz golü yok.

Celta’nın kulüp tarihindeki en pahalı transfer olarak Temmuz 2017’de büyük umutlarla alınan Emre’nin Haziran 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Diğer yandan Celta’da iyi bir sezon geçiren bir diğer Türk futbolcu Okay Yokuşlu ise Atletico Madrid maçında ilk 11’de sahaya çıkıp, 83 dakika oyunda kaldı.

La Liga’da 32 puanı bulunan Celta, ligde kalma mücadelesi veriyor.

AA