Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Kasımpaşa maçının ardından stat çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımda eksik oyuncuların fazlalığına dikkat çeken Kocadağ, “Kart cezalısı, sakat ve Covid-19 nedeniyle takımda olmayan oyuncularımız vardı. Bu etkenler bir araya geldiğinde iyi de oynayamadığınızda bu tarz sonuçlar oluyor. Bu lig, her takımın birbirini yenebildiği zor bir lig. Lideriz, kaybedilmiş bir şey yok. Şimdi tüm dikkatimizi Alanyaspor maçına vereceğiz. Maçlarımızı kazanarak ligin sonunda şampiyon olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘MHK riskli karar aldı’

Fenerbahçe derbisinin ardından Kasımpaşa maçına da atanan Halil Umut Meler’le ilgili de görüşlerini belirten Kocadağ, “Hakem Halil Umut Meler ile ilgili olarak hafta içi bir açıklama yaptık. Bu maçta da hakemin hatalarını gördük. Yapılan her hata, şampiyonluk yolunda önümüze koyulmuş bir taş olabiliyor. MHK riskli bir karar aldı ve sonucunu gördük. Gözünün önünde yaşanan Aytaç’ın pozisyonunda ikinci sarı kartı vermesi lazımdı. Rakip on kişi kalsaydı puan ya da puanlar alabilirdik. Hakem o pozisyona koşarak gidiyor, sonra duraksıyor” sözlerini sarf etti.

‘Meler’i bir daha atasınlar’

Tecrübeli yönetici, sözlerinin devamında, “MHK, kendince Beşiktaş’a ceza vermeye çalıştı. Beşiktaş, bu cezalarla, oyunlarla ve planlarla durdurulabilecek bir kulüp değil. Önümüzdeki maça da istiyorlarsa Halil Umut Meler’i atasınlar. Türk futbolunda, federasyonda, MHK’da şerefli düzgün insanlar olduğuna ben inanıyorum. Beşiktaş’ın önünü kesmek adına plan yaptıklarına inanmak istemiyorum. Her maçı kazanarak şampiyon olacağız. Bizim amacımız bu. Biz iyi oynadıktan sonra hakemi de yeneriz, planları da bozarız” diye konuştu.