Dün akşam saatlerinde Başkan Çebi’nin İstanbul Altunizade’deki ofisinden çıkarken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kocadağ, “Başarısız gidişin nedenleri nedir, tersine çevirmek için neler yapabiliriz, hocamız neler yapacak, biz neler yapacağız değerlendirmeler yaptık. Hocamızın kendine ve takımına inancı olduğunu kendisi belirtti. Başkanımız ve yönetimimizin hocaya olan inancı var. Beşiktaş düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahip. Bugünlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz” sözlerini sarf etti.

‘Kadro dışı gündemde değil’

Bir basın mensubunun, ‘Kadro dışı kalan oyuncular olacak mı?’ şeklinde gelen soruya Kocadağ, “Şu an için o konular gündemde değil. Bu hocanın inisiyatifinde. Bize böyle bir talep gelmedi” cevabını verdi. Sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini söyleyen tecrübeli yönetici, “Kolay bir durum değil. Geçen sene iki kupalı birtakım var, iyi takviyeler var. Sene başından beri geldiğimiz nokta kolay değil. Hoca da üzüntülü. Hocamıza güveniyoruz. İnancımız var. Buradan el ele camiamızla beraber çıkacağız” ifadelerini kullandı.

‘Beklentilerini tartıştık... ’

Emre Kocadağ, “Başkanımız bunları belirtti. Biz sene başında nasıl, Sergen Yalçın ilk geldiğinde nasıl arkasındaysak inancını yitirmediği sürece biz onun arkasındayız. Biz nedenler üzerinde durduk. Hocamızın bizden beklentisi nedir o konular tartıştık. Biz hocamıza, futbolcularımıza destek olmak için buradayız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız” sözleriyle konuşmasını noktaladı.