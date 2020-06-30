Emre Kocadağ: Radikal kararlar alacağız

Siyah-Beyazlı kulübün Asbaşkanı Emre Kocadağ, Beşiktaş Dergisi’nin temmuz sayısına açıklamalarda bulundu. Kocadağ, “Radikal kararlar almak zorundayız. Elimizde plansız yapılmış bir kadro var. Fazla sayıda kiralık oyuncu, kontratı biten oyuncular, bütçe olarak yeni gerçeklerin çok üzerinde oynayan oyuncularımız var. Yaş ortalaması yüksek bir takımız. Tüm bunları hocamızla değerlendirip alacağımız kararlarla bizim yönetim politikamıza ve Beşiktaş değerlerine uyan bir ekiple şampiyon olacak kadroyu oluşturacağız” dedi.