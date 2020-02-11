Beşiktaş asbaşkanı Emre Kocadağ, Siyah Beyazlılar’ın dünkü idmanının ardından Futbol Direktörü Ali Naibi’yle birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mircea Lucescu’nun tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirten Kocadağ, “Shakhtar’daki yapılanmalarını biliyoruz, o yönde futbol aklı olarak, danışman olarak kendisinden faydalanmak istiyoruz. Sergen Yalçın’ın üstüne direktör olarak gelmesi gibi bir durum yok. İstanbul’da uzun süreli kalıp kalmayacağı da önemli. Kendisi tüm bu konuları değerlendirecek ve bir karara varacağız” şeklinde konuştu.

‘Boateng’in maaşının yarısını ödüyoruz’

Siyah-Beyazlı takımdaki genel havayı değerlendiren Kocadağ, “Sergen Yalçın’la iyi bir çıkış yakaladık, gördüğünüz gibi futbolcuların neşesi de yerinde. Çok önemli bir periyoda gireceğiz. İnşallah böyle devam ederiz” dedi. Kiralık futbolcu Kevin- Prince Boateng’in sözleşme durumuyla ilgili bilgi veren Emre Kocadağ, “Boateng 10 maç en az 45 dakika oynarsa sözleşmesi uzayacak. Birini oynadı, 9 maçta daha 45 dakika oynarsa sözleşmesi otomatik uzayacak. Kiralama bedeli olmayacak, sadece önümüzdeki sezon maaşının tamamını ödeyeceğiz” sözlerini sarf etti.

‘Rebocho’da değişen bir durum yok’

Sezon başında Fransa ekibi Guingamp’tan kiralanan Pedro Rebocho’nun sözleşmesindeki, ‘20 maç oynarsa bonservisi alınır’ maddesini değiştirmek istediklerini de belirten Emre Kocadağ ancak oyuncu cephesinden bu konuda olumlu bir geri dönüş olmadığını söyledi. Kocadağ, “Rebocho’da değişen bir durum yok. Zorunlu opsiyonunun tamamlamasına 3 maç kaldı. Kulübüyle sözleşmeyi revize etmek için temas halindeyiz, cevap bekliyoruz. Eğer bu şartlar devam ederse oynatmayız. Ama kulübünün de Rebocho’nun oynamayarak değer kaybetmesini istemez diye düşünüyoruz” yorumunu yaptı.