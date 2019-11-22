Emre Kocadağ: Karius için harekete geçeceğiz

Gazetemizin dünkü ‘4 taksitle Loris Karius’ manşetinde Beşiktaş’ın, başarılı bir performans gösteren Alman kalecinin bonservisini almak adına düğmeye basacağını yazmış ve “Sözleşmesinde bulunan 8 milyon Euro’luk opsiyonu 4 taksitle kullanma hakkına sahip olan Beşiktaş, 2020 yılında sadece 2 milyon Euro ödeyip, 26 yaşındaki kalecinin bonservisini alabilecek” ifadelerini kullanmıştık. Bu haber sıcaklığını korurken Yönetim Kurulu Üyesi ve A Takımdan Sorumlu Yönetici Emre Kocadağ, Karius’un geleceği hakkında konuştu.

Dünkü haberimizde Karius’un sözleşmesindeki detayları manşetimize taşımıştık.

Kocadağ, “Bu sene Karius iyi bir performans gösteriyor. Onunla alakalı gerekli girişimleri yapacağız. Kendisi değerli bir oyuncu, kariyeri belli. Biz onun kalmasını isteriz. Bunu şartlar belirler” dedi.

‘Aboubakar tamamen...’

Siyah-Beyazlı yönetici Kocadağ, Vincent Aboubakar’la ilgili olarak ise “Aboubakar ile ilgili yaşanan dönemleri bilmiyorum. Şu an gündemimizde var diyemem ama olmayacak diye bir şey yok. Bu tamamen ekonomik şartlara göre. Kulübün içine girdikçe ciddi sıkıntıları görebiliyoruz. Biz burada çözüm üretmeye geldik. Bunların üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

Kocadağ, “Önümüzde bir Konya maçı var ve takımın havası gayet iyi. En uygun bölgeye 1 veya 2 transfer yapılacaktır. Forvet transferi olabilir. Hocanın isteği doğrultusunda hangi bölgelere takviye isterse. Devre arasındaki pozisyonumuz da önemli. Nasıl gireceğiz, devam edeceğiz. Bu planlamayı yaparız” yorumunu yaptı.