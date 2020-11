Emre Kocadağ: İkinci sarı kart Fenerbahçeli oyuncuyu bile şaşırttı

Süper Lig’in 10’uncu haftasında Beşiktaş derbi maçta deplasmanda Fenerbahçe’yi 4-3 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını dile getiren Emre Kocadağ, “Zor bir transfer dönemi geçirmiştik. Onun sonrasında da iyi başlamadığımız bir sezon oldu. Avrupa maçları sonrasında ligde de iyi bir başlangıç yapamadık. Ama her zaman daha önce de konuştuğumuzda iyi bir takım olduğumuzu, zamanla bunun anlaşılacağını söyledik. Nitekim bugün, bu açıdan bizim için anlamlı bir galibiyet. Deplasmanda 3 gollü Trabzonspor galibiyeti var. Geçen senenin şampiyonu Başakşehir’i geçen hafta yine 3 golle geçtik. Bugün de birçok transfer yapan, ligin flaş ekibi diye adlandırılan Fenerbahçe’yi de 4 golle hem de 10 kişi yenmek gayet mutluluk verici. Bu bizim üzerimizdeki yetersiz kadro ya da iyi transferler yapılamadı algısına da takımın verdiği iyi bir cevap oldu" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ FORMASI KİM OYNARSA OYNASIN LİG YARIŞININ İÇİNDE OLUR"

İstedikleri oyunu sahaya yavaş yavaş yansıttıklarını ve ligin uzun bir maraton olduğunu söyleyen Kocadağ, “Biz takımımızın iyi olduğunu biliyorduk. Hocamızın çok iyi bir hoca olduğunu biliyoruz. Geçen sene takımı nereden nereye getirdi. Nerede bitirdiğimiz de aşikar. Nedense bizim takımla alakalı devamlı olumsuz eleştiriler vardı. Şansızlıklar, sakatlıklar yaşadık. Koronavirüs ile alakalı şansızlıklar yaşadık. İstediğimiz oyunu yavaş yavaş sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Bu anlamda lig çok uzun. İllaki yeneceğimiz, yenileceğimiz çok maç olacak ama Beşiktaş forması kim oynarsa oynasın lig yarışının içinde olur. Beşiktaş takımı hiçbir zaman küçümsenmeye gelmez” diye konuştu.

"HAKEMİN İKİNCİ SARI KARTI VERMEMESİ FENERBAHÇELİ OYUNCUYU BİLE ŞAŞIRTTI"

Karşılaşmada Beşiktaşlı Cyle Larin’in gördüğü sarı kartların çok ucuz olduğunu ifade eden Kocadağ, “Hakemle alakalı zaten akşam konuşulacak. Bazı tartışmalı pozisyonlar var. Larin’in ucuz sarı kartları var. Verilmeyen bir penaltı olabilir mi, daha iyi değerlendirirler akşam onu. En son o ikinci sarı kartı vermemesi Fenerbahçeli oyuncuyu bile şaşırttı bence. Ama inşallah bundan sonrası için iyi olur. Hakem bu anlamda yeni maçlar oluyor. Detaylıca onu tartışırlar. Biz bugün hakemle alakalı memnun muyuz ? Bence değiliz ama bunun değerlendirmesini kamuoyuna bırakıyorum. Bence hakemden ziyada bizim iyi oyunumuz vardı sahada. O hakemin önüne geçti. 15 yıl sonra gelen galibiyet mutluluk verici” diye konuştu.

"ŞANSSIZLIKLAR DA YAKAMIZI BIRAKIRSA BİZ LİG YARIŞININ İÇİNDE OLURUZ"

Ligde her takımın her takımı yenebildiğini söyleyen Kocadağ, şöyle konuştu: “Lig çok uzun. Tabii Covid nedeniyle seyircisiz oynanmasından dolayı her takımın her takımı yenebildiği bir lig var. Bu anlamda biz motivasyonumuzu yüksek tutarsak, şanssızlıklar da yakamızı bırakırsa biz lig yarışının içinde oluruz.”

"HAKEMİ KONUŞMAYA GEREK YOK"

Son olarak maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu ile ilgili hafta ortasında çıkan haberlerin sorulması üzerine Emre Kocadağ, "Hakemi daha konuşmaya gerek yok. Zaten maç oynandı, bitti. Bundan sonra otoriteler bunu değerlendirecektir" yanıtını verdi.

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA)