Emre Kocadağ: Her maçımız final

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ, her maçı final havasında gördüklerini belirterek, “Takımın özgüvene ihtiyacı vardı. Kaliteli bir kadro ve iyi bir hocamız var. Başkanımızın da çok büyük çabası var, büyük emek veriyor. Futbol işleri sadece sahada bitmiyor. Saha dışında da yükümlülüklerimiz var. Başkan ve yönetim kurulu çok büyük mesai harcıyor. Hedefimiz şampiyonluk. Burak’ın, Beşiktaşlılığı’nı ise tartışmaya gerek yok. Takımın kaptanı ve Türkiye’nin değerli futbolcusu” ifadelerini kullandı.