Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Hatayspor galibiyetinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kocadağ, "Fantastik bir skor var. Uzun dönemdir almadığımız bir sonuç. Zor geçeceğini düşündüğümüz bir maçtı ama Beşiktaş bugün oynadığı oyun, inanç ve azimle bulunduğu ne kadar hak ettiğini, ana sütü gibi helal olduğunu göstermiştir."

'Taraftarlarımız bayrakları çıkardı ve ütülemeye başladı ama sakin olsunlar'

"Daha bitmiş bir şey yok. Bu avantajı koruyup, şampiyon olmak istiyoruz. Artarak devam eden motivasyonumuz ve inancımız var. Taraftarlarımız bayrakları çıkardı ve ütülemeye başladı ama sakin olsunlar. Önümüzdeki maçları kazanalım, matematiksel olarak yakalayalım."

'Beşiktaş sevdamız ve kavgamız hiçbir zaman bitmez'

"Hocamızın takımına bir inancı var. Bizim Beşiktaş sevdamız ve kavgamız hiçbir zaman bitmez. Bu, sonuna kadar devam edecek bir konu. Beşiktaş camiası, hiçbir zaman altın tepside şampiyonluğu görmemiştir. Mücadelesini hem saha içinde hem saha dışında vermiştir."

"Bizim hedefimiz en başından beri şampiyon olmak. Galatasaray Stadı'nda olmuş, başka bir yerde olmuş...Bu ekstra bir motivasyon kaynağı değil, sonu şampiyonluk olsun da." ifadelerini kullandı.







