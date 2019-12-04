Emre Kocadağ: Güven verdik başarı geldi

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Kayserispor’u 4-1’lik skorla yendikleri karşılaşmanın ardından FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu. Tecrübeli yönetici, ligde 5 maçta 5 galibiyet almaları sebebiyle mutlu olduklarını belirterek oyuncularla özel olarak ilgilendiklerini söyledi. Kocadağ, “Adem Ljajic’le bizzat kendim yakından ilgileniyorum. Hemen hemen her gün sohbet edip onu motive ediyorum. Biz, her maça takım olarak gidiyoruz. Göreve geldiğimizden beri takıma bir güven verdik. Hep beraber olumlu bir ortam sağladık ve bu ortam da bize başarıyı getirdi. Kasımpaşa ve Fenerbahçe mücadeleleri bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı. Oyuncuların ödemelerinde bir sorun olmadığını belirten Kocadağ, “Futbolcuların alacaklarını sorunsuz bir şekilde ödüyoruz” sözlerini sarf etti.

Prim sisteminde değişim...

Siyah-Beyazlı yönetim, A takımda uygulanan prim sistemini değiştirdi. İlk olarak Galatasaray maçında uygulanan sisteme göre her derbi için 50 bin TL prim ödenmesi kararlaştırılmıştı. Daha sonra 2 maç üzerinden 50 bin TL prim belirlenerek oyunculara açıklandı. Yeni sistem, oyuncuların yüzünü güldürürken Kasımpaşa ve Fenerbahçe karşılaşmalarının da kazanılması halinde 50 bin TL prim dağıtılacak. Ödemelerin maçlardan hemen sonra yapıldığı bildirildi.

Süleyman Hatısaru