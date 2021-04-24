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Emre Kocadağ: 'FETÖ' diyenler sessizliğe büründüler

Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ 3-1 kazandıkları Kayserispor maçının ardından isim vermdi ancak Fenerbahçe'yi imâ ederek çok sert açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "FETÖ var, devlet müdahale etsin, sokağa dökecekler diyenler, yerden yere vuranlar, son birkaç maçtır, özellikle Beşiktaş-Fenerbahçe maçından sonra sessizliğe büründüler." dedi.

24 Nisan 2021, Cumartesi 22:58 Son Güncelleme:
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Emre Kocadağ: 'FETÖ' diyenler sessizliğe büründüler

Beşiktaşlı Emre Kocadağ'ın maç sonu sözleri şu şekilde:

Bu düzenle gitmez diyen yöneticiler sessizliğe büründü. Biz bir şey mi kaçırdık? Her maç Ipad ile çıkıp konuşan yöneticiler suskun kaldı. Bir anda memnuniyetsizlik gitti. Yerine memnuniyet geldi. Ne değişti? Bir şey mi kaçırdık?

FETÖ var, devlet müdahale etsin, sokağa dökecekler diyenler, yerden yere vuranlar, son birkaç maçtır, özellikle Beşiktaş-Fenerbahçe maçından sonra sessizliğe büründüler.


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(ÖZET) Beşiktaş - Kayserispor maç sonucu: 3-1


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