Emre Kocadağ: Beşiktaş gelecek sezon da buralarda olacak

Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, şampiyonluk ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Takımın kaldığı otelde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kocadağ şu ifadeleri kullandı:

Çok şükür ben sene başından beri inancımızı sizlerin karşısında yeniledim. Başından beri bu takıma inancımız hiç eksilmedi. Gerçekten bugün çok mutluyuz. Allah'a hamdolsun bu günleri bize gösterdi. Tabii sene başından beri zaman zaman çıktık burada konuşmalar yaptık. Kırıcı olmadığını düşünüyorum kendi adıma. Beşiktaş'ın hakkını savunmak için Beşiktaş hakkında yorumlar yaptık. Hiçbir zaman rakibi direkt hedef almadık. Rakip futbolcuları hedef almadık. Bazen hakemleri eleştirdik ama bugün sonu çok güzel oldu. Bu anlamda da inşallah seneye de futbolun güzelliklerini konuşacağımız, hataları konuşmayacağız. Ve sonunda Beşiktaş'ın yine mutlu bitireceği bir sezon olur. Buna inanıyoruz. Bizim kadromuz inşallah seneye de yine buralarda olacak.

Dediğimiz gibi oldu galiba... Arifeyi gösterdik, bayramı göstermeyeceğiz sözümüz yere düşmedi. Söylerken mecazi anlamda söyledik. Kimseyi incitmek için söylemedik. Bizim akrabalarımız dostlarımız Fenerbahçe'yi Galatasaray'ı tutuyor. Bu takımlarla ilgili hiçbir zaman kırıcı olmak istemedik. Bayramı bütün millet yaşasın.

Hocamıza başından beri inanıyoruz. Sergen Yalçın da Ahmet Nur Çebi de Beşiktaş'ta hikayesi yarım kalmış insanlar. Zamanında Beşiktaş'tan hak ettikleri değeri görememiş insanlar. olduğunu düşünüyorum. Biz Ahmet ağabeyle beraber 2 şampiyonluk yaşadık. Sonrasında ayrı kaldık ama geri dönüşümüz de iyi oldu.