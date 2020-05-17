Emre Kocadağ: Beşiktaş evden yönetilemez

Yapılan son Kovid-19 testinde 9 pozitif sonuca rastlanan Beşiktaş'ta asbaşkan ve futbol A takım sorumlusu Emre Kocadağ gündemi değerlendirdi. Kocadağ'ın açıklamaları şöyle: "Başkanımız ve birkaç yönetici olarak kendimize tesislerde ayrı bir yer yaptık. Kulüp binası kapalı bir alan olduğu için açık alanda yaptığımız bölümde günlük işlerimizi yürüttük. Beşiktaş'ta acil şekilde halledilmesi gereken konular vardı. Biz gerekeni yaptık, Beşiktaş gibi koca kulüp evde oturarak yönetilemez."

İŞİ SIKI TUTTUK AMA BAŞIMIZA GELDİ

"Tesisleri haftaya çarşamba gününe kadar kapattık. En başından beri işi sıkı tutup önlemlerimizi almıştık. G.Saray derbisinin ardından 4 test yaptırdık bugüne kadar. Dezenfekte noktasında ilk günden bu yana tesislerimizde yapılması gereken uygulamaları da yerine getirmiştik. Tesis girişine termal kamera koyduk, giriş çıkışlar dezenfekte kabininin içerisinden oldu, tesisleri birçok kez baştan aşağı dezenfekte ettirdik. Tüm bunlara rağmen başımıza geldi."

OYUNCULAR TEDİRGİNLİK İÇİNDE

Testi pozitif çıkanlarla Sağlık Bakanlığı'nın temasa geçtiğini vurgulayan Kocadağ, "Oyuncular arasında ister istemez tedirginlik arttı. Çarşamba günü bir kez daha test olacağız. Futbolcularla sürekli iletişim halindeyiz. İhtiyaçları olup olmadığını soruyoruz. Varsa da gidermek için gerekeni yapıyoruz" dedi.

GÖRÜŞMELERİMİZİ ERTELEDİK

"Normal şartlarda futbolcularımızla, sözleşme yenileme ve indirim konusu hakkında görüşmelerimiz başlayacaktı. Ancak geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bu durum sonrası bir süre erteledik. Önceliğimiz vakaların bitmesi ve herkesin sağlığına kavuşması. Sözleşme, indirim bunlar şu an konuşabileceğimiz konular değil."

HERKESİN DURUMU İYİ

Beşiktaş'ta testleri pozitif çıkan isimlerin evlerindeki karantinalarının devam ettiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Siyah-beyazlılarda Kovid-19'a yakalananlardan birisinin de Burak Yılmaz olduğu ileri sürülmüştü. (Sabah)