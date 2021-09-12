Galatasaray 'ın Trabzonspor deplasmanında iki golünü de atan Emre Kılınç maçın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuştu. Emre Kılınç hem maç hem de sakatlık durumu hakkında konuştu.

Emre Kılınç, "Alt adalemde bir ağrı oluştu. Zaten darbe almıştım devam edemedim. Trabzonspor deplasmanı zor deplasman ama biz buraya kazanmaya geldik. 2-0 öne geçtik ama maç 2-2 bitti, iki haftada 4 puan kaybettik, bu bizim için çok üzücü. Nwakaeme ligin en iyi oyuncularından biri ben de Yedlin'e yardım etti. İlerleyen haftalarda inşallah hatalarımızı azaltıp daha iyi oluruz" ifadelerini kullandı.