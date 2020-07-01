‘Emre Kılınç’ın Galatasaray'a sempatisi var’

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Emre Kılınç’ın Galatasaray’a olası transferiyle ilgili olarak, “Emre’nin Galatasaray’a olan sempatisini biliyordum. Boluspor’da oynarken Galatasaray onu istedi ancak bu anlaşma gerçekleşmedi” dedi.

01 Temmuz 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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‘Emre Kılınç’ın Galatasaray'a sempatisi var’

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Emre Kılınç’ın Galatasaray’a olası transferiyle ilgili olarak, “Emre’nin Galatasaray’a olan sempatisini biliyordum. Boluspor’da oynarken Galatasaray onu istedi ancak bu anlaşma gerçekleşmedi” dedi.

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