‘Emre Kılınç’ın Galatasaray'a sempatisi var’
Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Emre Kılınç’ın Galatasaray’a olası transferiyle ilgili olarak, “Emre’nin Galatasaray’a olan sempatisini biliyordum. Boluspor’da oynarken Galatasaray onu istedi ancak bu anlaşma gerçekleşmedi” dedi.
Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Emre Kılınç’ın Galatasaray’a olası transferiyle ilgili olarak, “Emre’nin Galatasaray’a olan sempatisini biliyordum. Boluspor’da oynarken Galatasaray onu istedi ancak bu anlaşma gerçekleşmedi” dedi.