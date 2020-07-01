Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Emre Kılınç’ın Galatasaray’a olası transferiyle ilgili olarak, “Emre’nin Galatasaray’a olan sempatisini biliyordum. Boluspor’da oynarken Galatasaray onu istedi ancak bu anlaşma gerçekleşmedi” dedi.