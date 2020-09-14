Sivasspor’dan bedelsiz kadroya katılan Emre Kılınç, A Milli Takım dönüşü Galatasaray formasıyla ilk lig maçına çıkarken, Gaziantep FK filelerini havalandırmıştı. Teknik direktör Fatih Terim’in, “Savunma arkasına yaptığı koşular ile fark yarattı. Performansından memnunum” dediği Emre, 80. dakida sakatlanıp yerini Jimmy Durmaz’a bırakınca herkesi korkuttu.

Dün yapılan kontrollerde ise Emre’den güzel haber geldi. Genç futbolcunun adalesinde yırtık veya ödem yok. Durumu ciddi olmayan başarılı hücumcu, salı günkü antrenmanda yer alacak ve Fatih Terim’in görev vermesi halinde perşembe günkü UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde oynayabilecek.