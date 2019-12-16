Emre Kılınç yarışını Galatasaray kazandı
Demir Grup Sivasspor'un yıldız oyuncusu Emre Kılınç transfer döneminin gözde isimleri arasında. İstanbul takımlarınında transfer listesinde yer alan Emre Kılınç'ın Galatasaray ile anlaştığı iddia edildi. A Spor'un haberine göre Emre Kılınç sezon sonu için Galatasaray ile büyük ölçüde anlaştı.
Son olarak Fenerbahçe maçında bir gol atan Emre Kılınç transfer gündeminin gözdesi. 1995 doğumlu oyuncu bu sezon 6 gol atıp 5 asist yaptı ve en başarılı yerli oyuncu konumunda bulunuyor. Sözleşmesi sezon sonu biteck Emre Kılınç'ın yeni takımını A Spor açıkladı.
Emre Kılınç Galatasaray'da iddiası
Emre Kılınç'ın Galatasaray ile sezon sonu için büyük ölçüde anlaştığı bilgisini açıkladılar. Galatasaray böylece Emre Kılınç yarışını kazanmış görünüyor.