Emre Kılınç yarışını Galatasaray kazandı

Son olarak Fenerbahçe maçında bir gol atan Emre Kılınç transfer gündeminin gözdesi. 1995 doğumlu oyuncu bu sezon 6 gol atıp 5 asist yaptı ve en başarılı yerli oyuncu konumunda bulunuyor. Sözleşmesi sezon sonu biteck Emre Kılınç'ın yeni takımını A Spor açıkladı.

Emre Kılınç Galatasaray'da iddiası

Emre Kılınç'ın Galatasaray ile sezon sonu için büyük ölçüde anlaştığı bilgisini açıkladılar. Galatasaray böylece Emre Kılınç yarışını kazanmış görünüyor.