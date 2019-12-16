Emre Kılınç yarışını Galatasaray kazandı

Demir Grup Sivasspor'un yıldız oyuncusu Emre Kılınç transfer döneminin gözde isimleri arasında. İstanbul takımlarınında transfer listesinde yer alan Emre Kılınç'ın Galatasaray ile anlaştığı iddia edildi. A Spor'un haberine göre Emre Kılınç sezon sonu için Galatasaray ile büyük ölçüde anlaştı.

16 Aralık 2019, Pazartesi 15:14
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Emre Kılınç yarışını Galatasaray kazandı

Son olarak Fenerbahçe maçında bir gol atan Emre Kılınç transfer gündeminin gözdesi. 1995 doğumlu oyuncu bu sezon 6 gol atıp 5 asist yaptı ve en başarılı yerli oyuncu konumunda bulunuyor. Sözleşmesi sezon sonu biteck Emre Kılınç'ın yeni takımını A Spor açıkladı.

Emre Kılınç Galatasaray'da iddiası

Emre Kılınç'ın Galatasaray ile sezon sonu için büyük ölçüde anlaştığı bilgisini açıkladılar. Galatasaray böylece Emre Kılınç yarışını kazanmış görünüyor.

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