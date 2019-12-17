Üst üste 7. maçını Fenerbahçe’yi yenerek kazanan Sivasspor, 33 puanla liderliğini sağlamlaştırırken camianın merakla beklediği müjdeye FANATİK ulaştı. Kırmızı-Beyazlılar’da takımı sırtlayan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’ın durumu belli oldu. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan iki yıldız adayı için Süper Lig’in devleri başta olmak üzere bazı Avrupa takımları da devreye girmişti. Devre arasında transfer olmaları gündemde olan iki oyuncuyla ilgili bir süredir görüşme halinde olan Yiğidolar, kesin karara vardı. Buna göre kontratları 31 Mayıs 2020’de sona erecek olan iki oyuncunun ara transfer döneminde kesinlikle satılmayacakları konusunda el sıkışıldı.

En az iki takviye daha

Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın her iki oyuncuyla da görüşerek sezon sonuna kadar kalmaları konusunda ikna ettiği öğrenildi. İki oyuncuyu da özellikle Galatasaray takıma kazandırmayı çok istiyordu. Oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan ve ciddi ciddi şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilmeye başlayan Sivasspor’un devre arasında mevcut kadroyu koruyarak en az iki takviye daha yapmayı planladığı öğrenildi.

Ömer Necati Albayrak