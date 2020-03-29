Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının etkileri Türkiye’de de devam ediyor. Birçok ailenin ekonomik olarak da mağdur olduğu bu süreçte, başta ünlü sanatçı Haluk Levent olmak üzere topluma mâl olmuş kişiler dar gelirli ailelere yardım kampanyası düzenliyor.

Dayanışma günleri olarak adlandırılan bu yardım kampanyasına, DG Sivassporlu futbolcu Emre Kılınç da katkıda bulundu. Başarılı oyuncu Kılınç, 70 ailenin 2 aylık gıda ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent sosyal medya hesabından, “Sivasspor’dan Emre Kılınç aradı. 'Dayanışma günleri' kapsamında tam 70 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti. Teşekkürler Emre Kılınç. Cansın!” paylaşımında bulundu.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Mert Hakan'dan 35 aileye 2 aylık gıda paketi

Dayanışma günleri olarak adlandırılan bu yardım kampanyasına, Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş da katkıda bulundu. Başarılı futbolcu, 35 ailenin 2 aylık gıda ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.

Haluk Levent, sosyal medya hesabından, “Sevgili Mert Hakan Yandaş aradı. 'Dayanışma günleri' kapsamında 35 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti. Teşekkürler Mert Hakan Yandaş, çok teşekkürler” paylaşımında bulundu.

Genç futbolcu ise sosyal medya hesabından Haluk Levent’in paylaşımı alıntılayarak, “Bu ülkenin başına gelmiş en güzel şeylerden birisin, iyi ki varsın gönlü güzel adam Haluk Levent” mesajıyla yanıt verdi.