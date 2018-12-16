Sivasspor'un bu sezonki performansında en büyük pay sahiplerinden olan ve Ankaragücü karşısında attığı mükemmel golle maça damga vuran Emre Kılınç için 3 Büyükler de devreye girdi ancak transferde Beşiktaş bir adım önde...

Avrupa kulüplerinin de takibinde olan ve Anderlecht, Lille, Stuttgart gibi takımlarınd a transfer etmek istediği Sivassporlu Emre Kılınç için İstanbul'un 3 büyük kulübü de devreye girdi.

Beşiktaş maçtan önce aradı!

Beşiktaş'ın bir süredir takip ettiği Emre Kılınç için Sivasspor temsilcilerini Ankaragücü maçından önce aradığı ve transfer teklifi yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyor

Fenerbahçe devre arasındaki yapılanmasına göre Emre Kılınç transferini yeniden karar bağlayacak. Galatasaray'ın ise işi bu anlamda çok zor çünkü Sarı Kırmızılılar mutlaka oyuncu satmak zorunda.

Beşiktaş bitirebilir!

Burada eli en güçlü ekip Beşiktaş. Siyah Beyazlılar, ocak ayı transfer döneminde Emre Kılınç'ı kadrosuna katmaya çok yakın.

Oyuncunun menajeri William d'Avila, Sivasspor yöneticileriyle hem oyuncu hem de kulüp için en iyi seçeneği görüşmeye başladı bile...

Fanatik Özel / Hakan Ateşler