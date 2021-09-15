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Emre Kılınç seferberliği

Galatasaray'da kulüp doktorlarıyla görüşen Fatih Terim, Emre Kılınç'ın mutlaka Lazio maçına yetiştirilmesini istedi.

15 Eylül 2021, Çarşamba 09:19 Son Güncelleme:
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Emre Kılınç seferberliği

Tam da gözden çıkarıldığı düşünülürken, Trabzonspor maçında sürpriz bir şekilde ilk 11'de oyuna başlayan Emre Kılınç, sadece 45 dakikalık performansıyla başta hocası Fatih Terim olmak üzere herkesi mest etti. Tecrübeli hoca, Emre'den artık düzenli olarak faydalanmak istiyor. Aşil tendonundaki sorun nedeniyle devre arasında kenara alınan 27 yaşındaki oyuncunun tedavisi devam ediyor. Kulüp doktorlarıyla görüşen Terim, Emre'nin mutlaka Lazio maçına yetiştirilmesini istedi. Sarı-Kırmızılı oyuncunun gerekirseligdeki Alanyaspor karşılaşmasında dinlendirilmesi düşünülüyor

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