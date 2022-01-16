Emre Kılınç: Her seferinde aynı şekilde gol yiyoruz

Süper Lig 'in 21. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray sahadan 4-2'lik mağlubiyet ile ayrıldı. Mücadelenin ardından Sarı-Kırmızılı ekipte Emre Kılınç açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başladıklarını belirten Emre Kılınç, kaçan penaltının kırılma anı olduğunu dile getirdi.

Emre Kılınç'ın açıklamaları şu şekilde:

"Maça iyi başlamıştık, öne de geçtik, penaltı da kazanmıştık ama kırılma anı, o oldu. Kaçırdık. Ondan sonra tekrar öne geçtik. Skoru koruyamadık. Sezon başından beri yediğimiz gollerin hepsi hemen hemen aynı. Her seferinde aynı şekilde gol yiyoruz. Elimizden geleni yaparak, Galatasaray'ı bu durumdan çıkarmaya çalışacağız."

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