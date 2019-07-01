Ülkemizin en başarılı FIFA oyuncularından Emre “Riv9” Kayır, geçtiğimiz haftalarda Futbolist bünyesinden ayrıldığını takipçilerine duyurmuştu. Uzun zamandır Emre “Riv9” Kayır’ın hangi takıma transfer olacağı merakla bekleniyordu.

Emre “Riv9” Kayır, yeni takımının ülkemiz espor takımlarından Bahçeşehir SuperMassive olduğunu sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine duyurdu. Emre “Riv9” Kayır, “Yıllardır takip ettiğim bu profesyonel ve başarılı bünyeye katıldığım için çok mutluyum. Umarım her şey bana ilk günümden itibaren çok sıcak yaklaşan, yanımda olan Bahçeşehir SuperMassive takımının hakettiği gibi olur. En iyi yerlerde temsil etmek istiyorum.” şeklinde bir açıklamada bulundu.