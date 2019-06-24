FIFA oyuncusu Emre Kayır takımı Futbolist'ten ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu.

İşte Emre Kayır'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama:

Geçtiğimiz sezonu beraber geçirdiğim Futbolist ekibi ile bugünden itibaren birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sportif anlamda hedeflerimi hep en yüksekte tuttum ve her zaman daha iyisini yapmak için çalışıyorum. Bu anlamda sezon boyunca beni yalnız bırakmayan Futbolist ekibine teşekkür ederim ve yeni sezonda kendilerine başarılar diliyorum. Yeni takımım ile ilgili duyuruyu yakında yapacağım. Sevgiler.

Takım arkadaşım İsmail Can Yerinde'ye de teşekkür etmek isterim space soldiersın ani şekilde kapanmasıyla birlikte sezon başı hiç antreman yapamamama rağmen sağolsun hep bana destek oldu. Yeri geldi rakip olduk yeri geldi sırt sırta verdik. Kariyerinde başarılar dilerim.



