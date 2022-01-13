Emre Kaplan Hatayspor’da

Atakaş Hatayspor, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen genç sol bek Emre Kaplan ile 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Son olarak Başakşehir forması giyen genç sol bek Emre Kaplan ile 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz katıldı. Emre Kaplan'a 'hoş geldin' diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz. Yeni evine hoş geldin Emre” denildi.

DHA