Emre Gönlüşen’in spor tutkusu genç sporculara örnek olacak

Akif Kemal Akay’ın başkanlığındaki Seyhan Belediyesi, genç yaşta yaşam mücadelesini kaybeden Adanalı ünlü spor spikeri Emre Gönlüşen’in adının verildiği spor kompleksinin açılışı için gün sayıyor.

EMRE GÖNLÜŞEN’İN ADI SEYHAN’DA ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Yakalandığı amansız hastalığa karşı verdiği yaşam mücadelesini yitiren Adanalı spor spikeri Emre Gönlüşen’in adı Seyhan Belediyesi tarafından Demetevler Mahallesi’nde yapımı tamamlanan çok amaçlı spor kompleksine verildi.

RESMİ AÇILIŞI YAPILMADAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Komplekste basketbol, voleybol, hentbol ve futbol antrenman ve müsabakaları yapılabildiği çok amaçlı bir kapalı spor salonu yer alırken, açık alanında da futbol sahası, 1 adet tenis kortu, 1 adet basketbol sahası, voleybol sahası ve 2 bocce sahası bulunuyor. Resmi açılışı pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen komplekse gençler ve çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

‘EMRE GÖNLÜŞEN HEM YÜREĞİMİZDE HEM DE SEYHAN’DA YAŞAYACAK’

Emre Gönlüşen’in Adana’nın yetiştirdiği önemli değerlerden biri olduğunun altını çizen Başkan Akay, “Sporla yaşayan, yaşamının son anına kadar spordan kopmayan, mesleğini hakkıyla yapan, genç yaşta yitirdiğimiz kardeşimiz Emre Gönlüşen'in, adını taşıyan tesislerden yetişecek sporcular için örnek bir spor insanı olacağına inanıyoruz. Emre Gönlüşen’i hem yüreğimizde hem de Seyhan’da yaşatacağız” dedi.



