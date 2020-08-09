Sporseverlerin, NTV Spor ve beIN Sport ekranlarından tanıdığı ünlü spor spikeri Emre Gönlüşen maalesef hayatını kaybetti. Ünlü spikerin ölümü sevenlerini şoke etti. Emre Gönlüşen önceki aylarda yaptığı paylaşımda, “Kanseri yenip şampiyonluğumu ilan ettim derken Var'dan döndü ama seri penaltılarla alacağım maçı” ifadelerini kullanmıştı. Emre Gönlüşen, 2019 şubat ayında kendisine kanser teşhisi konduğunu sosyal medya hesabından şu paylaşımla açıklamıştı.

Kötü haberi 3 ay önce aldığını belirten Emre Gönlüşen, 4 Şubat Dünya Kanser Günü hashtagini kullanarak “Bugün #4SubatDünyaKanserGünü yaklaşık 3 ay önce hasta olduğumu öğrendim, tedavi sürecim iyi bir şekilde devam ediyor ve bir kez daha anladım ki şu dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yok. Kimseyi üzmeye, kırmaya değmez hayat esprilerle daha güzel hatta benimkilerle bile” mesajını paylaştı.

Peki, Emre Gönlüşen kimdir? Emre Gönlüşen ne kanseriydi, kaç yaşında vefat etti? İşte Emre Gönlüşen'in biyografisi...

Emre Gönlüşen kimdir?

22 Ekim 1978 tarihinde Adana’da dünyaya gelmiştir. Adana Şehir Tiyatrosu Konservatuvarı’nda iki sene kadar diksiyon eğitimi alan Emre Gönlüşen, taraftarı olduğu Adanaspor maçlarını seslendirme ümidiyle, bölgesel yayıncı kuruluşun kapısını çalmıştır.

Onay aldıktan sonra her gün seslendirme için kanalın yolunu tutan Emre Gönlüşen, böylece televizyon dünyasının içine girmiştir. Bir süre sonra kanalda tam zamanlı işe giren Emre Gönlüşen, kurgu, montaj, haber spikerliği ve müzik-komedi gibi çeşitli programlar yapmıştır.

Bu işi profesyonel anlamda yürütmek isteyen Emre Gönlüşen, o dönem İtalya Ligi’ni yayınlayan TV 8’e deneyimlerinden bahsederek mail atmıştır.

TV 8 yönetimi tarafından kanala davet edilen Emre Gönlüşen, ayağının tozuyla İnter Milan maçını anlatmış ve beğenilince işe resmen başlamıştır.

Emre Gönlüşen bu adımın ardından kariyer basamaklarını D Spor, Telesport, NTV Spor ve Bein Sports ile devam ettirmiştir.

Spor tutkusu haricinde sıkı bir müzik takipçisi olan Gönlüşen, Beatles ve Rolling Stones hayranıdır.

Emre Gönlüşen ne kanseriydi, kaç yaşında vefat etti?

2019 şubat ayında kendisine kolon kanser teşhisi konulduğunu açıklayan Emre Gönlüşen, 42 yaşında hayatını kaybetti.