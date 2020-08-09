beIN SPORTS spikerlerinden Emre Gönlüşen hayatını kaybetti. Uzun bir süredir kanser tedavisi gören başarılı spor spikeri Emre Gönlüşen yaşam mücadelesini kaybetti. Fanatik ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, Gönlüşen ailesine ve sevdiklerine başsağlığı dileriz.

beIN Sports Program Müdürü Murat Caner acı haberi alır almaz "Emre Gönlüşen çalışmayı seven, hayatı seven ve tüm zorluklara rağmen tutunabileceği anı yakalayabilen harika bir insandı. Ailesine aşık bir aile babası. Sabahlara kadar konuşurduk. Müzisyendi. O çalar, söyler, ben dinlerdim." ifadelerini kullandı.

Uzun süredir kanser tedavisi gören 42 yaşındaki spikerin ölüm haberi, sevenlerini ve iş arkadaşlarını yasa boğdu.