Dünya devi Barcelona, Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir'i kadrosuna kattı. Katalan temsilcisi, 2 milyon Euro bonservisle transfer ettiği 17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedelini 400 milyon Euro olarak belirledi. Kuvayi Milliyespor'dan henüz 8 yaşındayken Kayserispor altyapısında transfer edilen Emre, 2019 yılında A takım kadrosuna dahil edilmiş, 15 yıl, 9 ay ve 25 günlükken attığı golle de Süper Lig 'in en genç golcüsü olarak tarihe geçmişti. Emre Demir kimdir, kaç yaşında? Emre Demir nereli, boyu ve kilosu kaç? Emre Demir hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.

Emre Demir kimdir, kaç yaşında? Emre Demir hangi takımlarda oynadı?

Emre Demir, 15 Ocak 2004 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Futbola doğduğu il Mersin'de başlayan ve yeteneği ile kısa sürede dikkat çeken Emre, 1. Amatör Lig ekibi Kuvayi Milliyespor'dan 2012 yılında ilk transferini gerçekleştirdi. Kayseri ekibinin altyapı hocalarının kısa süre içerisinde dikkatini çeken ve henüz 8 yaşındayken Kuvayi Milliye'nin minik takımında oynayan genç yetenek, dayalı döşeli evde oturma ile babasına iş garantisi karşılığında Kayserispor'a oldu.

Kayserispor'da ilk olarak U14 Takımı'nda oynayan Emre, 49 maçta 49 gol atmayı başardı. Daha sonra U15 Takımı'nda 3 maç 5 gol, U16 Takımı'nda 30 maç 10 gol, U17 Takımı'nda ise 7 maçta 3 gol atan solak oyuncu, Ocak 2019'da A takım kadrosuna dahil edildi.

Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu

Emre Demir, 2019/2020 sezonunun 11. haftasında Kayserispor'un Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildiği maçın 68. dakikasında oyuna girdi. 15 yaşındaki Emre, oyuna girdikten 3 dakika sonra 71'de golünü attı. Demir'e gol pasını ise, 17 yaşındaki Nurettin Korkmaz verdi. Emre attığı gol ile Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu unvanını ele geçirdi.

2019/2020'de 13 resmi maçta 1 gol, 2020/2021'de 16 resmi maçta 2 gol, 1 asistle skor katkısı yapan 17 yaşındaki solak oyuncu, bu sezon henüz ligde süre alamadı. Daha önce Barcelona altyapısında denenen Emre, PSG altyapısında da eğitim almıştı.

"Beni 'Messi', 'Alex' diye çağırıyorlar

İyi bir futbolcu olacağına inandığını 8 yaşındayken dile getiren Emre, "Beni 'Messi', 'Alex' diye çağırıyorlar. Böyle çağırmaları hoşuma gidiyor. İyi bir futbolcu olacağım. Sokakta çok futbol oynadım. Babam beni teke tek oynattı. Çalım atmayı öğrendim. Şimdi Kayserispor'a gidiyorum. Futbolda iyi bir yere geleceğime inanıyorum" ifadelerini kullanmış ve iyi bir futbolcu olacağının sinyallerini henüz o dönemde vermişti.

Barcelona, 23 Eylül 2021'de Kayserispor'dan Emre Demir'i 2 milyon € bonservis bedeli + bonuslar karşılığında transfer etti. 17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon Euro olarak belirlendi. U14, U15, U16 ve U17 Milli Takımı'nda şans bulan Emre, milli forma ile 6 gol atma başarısı gösterdi.

Emre Demir nereli, boyu ve kilosu kaç?

Mersin doğumlu olan Emre Demir, 1.75 boyunda ve 67 kg ağırlığında. Sol ayağını çok etkili kullanan ve merkez orta saha mevkiinde oynayan genç oyuncu, sağ ve sol kanatta da görev alabiliyor.