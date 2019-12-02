Emre Demir: Çok çalışarak sıkıntıları gidereceğiz

Süper Lig'de 13. haftanın perdesi Vodafone Park'ta kapandı. Ligde son 4 maçını kazanarak zirve yürüyüşüne başlayan Beşiktaş, Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4 golle kazandı ve sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Beşiktaş kabus gibi başlayan sezonda deyim yerindeyse yeniden dirildi ve aldığı kritik 3 puanla zirve yarışının en büyük ortaklarından oldu. Puanını 24 yapan Beşiktaş, ezeli rakiplerini de geride bırakarak ligde 3. sıraya yerleşti. Ligde sonuncu durumda bulanan ve işi hiç kolay olmayan Kayserispor'un tek golü ise Adebayor'dan geldi.

Mücadelede 90 dakika boyunca forma giyen 15 yaşındaki Emre Demir, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte genç futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"Beşiktaş çok büyük camia. Çıkışlarının olduğunu biliyorduk. Buraya puan almak için geldik ama olmadı. Eksiklerimiz var, kulüpte sıkıntılar var, ama çok çalışarak bunu gidereceğimizi sanıyorum."