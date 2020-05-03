Süper Lig’in en genç gol atan futbolcusu unvanını elinde bulunduran Emre, İstanbul ekibinin kendisi ile ilgilendiğini doğruladı. FANATİK’in dün manşetten duyurduğu gelişme sonrası konuşan Emre, “Ben Kayserispor’da oynamaktan mutluyum ama elbette daha büyük hedeflerim var. Başakşehir, eğer beni transfer etmek istiyorsa elbette öncelikle kulübüm ile görüşüp anlaşmalı. Bu transfer gelişmesi ile ilgili benim bir yorum yapmam yanlış olur” dedi. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı arasında Emre Demir transferi ile ilgili bir görüşme oldu.