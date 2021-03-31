Emre Çolak özür diledi!

Emre Çolak Fatih Karagümrük taraftarından özür diledi. Süper Emre Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı "İçimiz dışımız bir, mayıslar bizimdir" paylaşımı için özür diledi.

İşte Emre Çolak'ın yaptığı açıklama...

“Kulübüm Fatih Karagümrük ile Antalya’da sürdürdüğümüz kamp esnasında yaptığım bir röportajda, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı ile alakalı olarak yöneltilen soruya vermiş olduğum cevabın ve sonrasında sosyal medya hesabımdan yapmış olduğum paylaşımın, maksadını aştığını üzülerek fark ettim. Röportaj esnasında şampiyonluk yarışında gönlümün, 11 yaşında kapısından içeri girdiğim ve profesyonel yaşantıma başladığım Galatasaray’dan yana olduğumu belirtmem üzerine gösterilen tepkiler sonrası, duygusal bir reaksiyon vererek sosyal medya hesabımdan yaptığım paylaşımla profesyonellik ve duygusallık arasındaki ince çizgiyi aştığımın, kulübüme olan sorumluluğa uygun davranmadığımın farkındayım. Yaşanan bu talihsiz olaydan dolayı Fatih Karagümrük camiasından ve büyük taraftarımızdan özür dilerim.”











