Emre Çolak, orta saha mevkiinde görev yapan Türk Milli Futbolcudur. Başarılı futbolcu, 13 yaşında iken 2004 senesinde futbol yaşantısına başladığı Atışalanıspor takımından ülkemizin en başarılı ve köklü takımlarından Galatasaray 'ın altyapısına geçmiştir. Transferin 20 kaban, 5 futbol karşılığında olduğu bilinmektedir. Emre Çolak, futbol kariyerinde 2007 senesine kadar Galatasaray takımının altyapısının çeşitli kategorilerinde forma giymiştir. 2007 yılının mayıs ayında ise Galatasaray'ın PAF takımına geçirilmiştir.

Emre Çolak nereli?

Emre Çolak'ın futbol yaşantısı kadar memleketinin neresi olduğu gibi kişisel özellikleri de merak edilerek araştırılmaktadır. Emre Çolak, İstanbul'un Eminönü semtinde doğmuştur. Aslen memleketi ise Ordu'dur. Hem annesi Nurgül Çolak hem de babası Olcay Çolak tarafından Ordu Mesudiyeli bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Bir abisi olan Emre Çolak'ın abisinin ismi ise Emrah Çolak'tır. Eminönü semtinden daha sonra Esenler ilçesinin Atışalanı semtine taşınmaları ise Emre Çolak için bir dönüm noktası olmuştur.

Emre Çolak kaç yaşında?

Yurtdışına transferleri çok konuşulan ve bu süreçte manşetlerden düşmeyen Emre Çolak'ın yaşı da merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Emre Çolak, 20 Mayıs 1991 tarihinde doğmuştur. 29 yaşındaki futbolcu, yurtdışında gözde takımlarda ülkemizin yetiştirdiği başarılı ve yetenekli bir futbolcu olarak top koşturmaktadır.

Emre Çolak hangi takımlarda oynadı?

Emre Çolak, ilk resmi maçına 23 Mayıs 2007 yılında Bursaspor karşısında çıkmıştır. 11 numaralı forması ile deplasmanda Bursaspor'u 4-2 yendikleri maçta takımın 3.golünü penaltıdan atmıştır. 2009 yılında Galatasaray A2 takımından Galatasaray A Takımın kadrosuna alınmıştır.

Galatasaray A Takım forması ile ilk resmi maçı ise Galatasaray'ın Denizli Belediyespor'u 5-1 mağlup ettiği 17 Ocak 2010 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçıdır. Bu karşılaşmanın 46.dakikasında Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard tarafından Caner Erkin'in yerine oyuna giren Emre Çolak, birincisi 62.dakikada penaltıdan ikincisi ise frikikten 65.dakikada olmak üzere; aynı zamanda A takım forması ile çıktığı ilk resmi maçında 2 gol birden atarak dikkatleri üzerine çekmiştir.

Emre Çolak, kariyerinde Galatasaray'da toplam 183 maça çıkmış ve bu süreçte 21 gol atmış, 16 sarı kart, 2 kırmızı kart görmüştür. Emre Çolak, futbol kariyerinde 27 Mayıs 2016 tarihinde İspanya takımlarından La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna takımında forma giymiştir. Deportivo La Coruna, 2018 yılında küme düştükten sonra 1 Haziran 2018 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından olan Al Wahda ile üç yıllık bir sözleşme imzalamıştır. Emre Çolak, Deportivo'da oynadığı iki sezon boyunca toplam 63 maça çıkmış, 5 gol ve 11 asist yapmıştır.

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Emre Çolak, 1 Haziran 2018 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wahda takımına 2 milyon ücret ve 1 milyon bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. 2018-19 sezonunda kısa bir Suudi Arabistan macerası da yaşayan 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun sonunda boşta kalmış ve herhangi bir takımla anlaşamamıştı. Emre Çolak şu sıralar Fatih Karagümrük'te forma giyiyor.

Altyapı ve Profesyonel Kariyeri

Alt Yapı Kariyeri:

2002-2004 - Atışalanıspor

2004-2009 - Galatasaray

Profesyonel Futbol Kariyeri:

2009-2016 - Galatasaray

2016-2018 - Deportivo La Coruna

2018- Al Wahda

2021 - Fatih Karagümrük

Milli Takım Kariyeri

2006 - Türkiye U-15

2006-2007 - Türkiye U-16

2007-2008 - Türkiye U-17

2008-2009 - Türkiye U-18

2009-2010 - Türkiye U-19

2010-2012 - Türkiye U-21

2012-2015 - Türkiye A2

2012- Türkiye