İspanya 2. Ligi’nde Deportivo forması giyen Emre Çolak’ın, son idmana gerekçe göstermeden katılmadığı öne sürüldü. Takımının 3-2 kaybettiği lig maçında oyuna ikinci yarıda alınan Emre’nin, maç sonunda stadı sinirli bir şekilde terk ettiği belirtiliyor.

28 yaşındaki futbolcu, sosyal medyasından Deportivo ile ilgili tüm paylaşımlarını da sildi. Deportivo taraftarları, bu tavrından dolayı Emre’ye çok kızgın. Tecrübeli futbolcu, sezon bitiminde takımıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bonservisini aldıktan sonra Emre Çolak’ın Galatasaray’a dönmesi de ihtimaller arasında bulunuyor.