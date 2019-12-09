Emre Çolak'tan kendisiyle ilgili çıkan transfer haberlerine açıklama geldi. Son olarak Suudi Arabistan'ın Al Wahda kulübünde forma giyen 10 numara basına yansıyan haberleri sosyal medayada gördüğünü ve gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"Hedefim EURO 2020'de forma giymek"

Fanatik'e kısa bir açıklama yapan Emre Çolak "Menajerim yurt dışından bazı takımlarla görüşüyor. Hakkımda çıkan Galatasaray haberlerini sosyal medyadan gördüm. Henüz kimseyle görüşmedik. Oynayabileceğim bir takıma gitmek istiyorum. Hedefim yeniden A Milli Takım... EURO 2020'de forma giymeyi çok istiyorum. Uzun süredir bireysel olarak çalışmalarımı sürdürüyorum." ifadelerini kullandı.

Önce İspanya sonra Arabistan'a gitmişti!

Galatasaray alt yapısında yetişen ve 2016 yılında kulüpten ayrılarak İspaya'nın yolunu tutan Emre Çolak 2 sezon boyunca Deportivo La Coruna forması giymişti. Daha sonra Suudi Arabistan'a giden 28 yaşındaki futbolcu son kulübü Al Wahda ile sözleşmesini kısa süre önce karşılıklı olarak fesh etmişti.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr



