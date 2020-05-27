Emre Can'dan şampiyonluk itirafı. Borussia Dortmund'un yıldız orta saha oyuncusu, Almanya Liginin 28'inci haftasında Bayern Münih'e 1-0 yenilmelerinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Sky mikrofonlarına konuşan Emre Can, "Kötü bir oyun sergilemedik. İki taraf da karşılaşmayı kazanabilirdi ama son dakikalarda yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik" dedi.

Son pasları doğru bir şekilde veremediklerini itiraf eden 26 yaşındaki yıldız, "Maalesef maçı kaybettik" ifadesini kullandı.

Maçı kazanmayı çok istediklerinin altını çizen başarılı futbolcu, "Şampiyonluk konusunda gerçekçi olmalıyız. Kendi yolumuza bakıp son maçlarımızı kazanmalıyız. Eğer bir mucize gerçekleşmezse, Bayern şampiyon olacak" diye konuştu.

Almanya Liginde Borussia Dortmund, Bayern Münih'in 7 puan gerisinde 2'inci sırada bulunuyor.