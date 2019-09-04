



Şampiyonlar Ligi'nin başlamasına kısa süre kala, Juventus kadrosunu açıkladı.





Milli futbolcu Merih Demiral listede yer alırken, sürprizler dikkat çekti.

Emre Can ve Mario Mandzukic'in yanı sıra 6 ay sahalardan uzak kalacak Giorgio Chiellini, 22 kişilik kadronun dışında kaldı.

İtalyan basını, kararın Emre Can'da hayal kırıklığı yarattığını yazdı.

Türk asıllı Alman futbolcu yaptığı açıklamada, ''Listenin dışında kalacağım daha önce söylenseydi Juventus'tan ayrılırdım'' şeklinde konuştu.

2018 yılında Liverpool'dan bedelsiz olarak Juventus'a transfer olan Emre Can, 38 maçta 4 kez fileleri sarstı.