Emre Can Türk asıllı Alman futbolcudur. Alman milli takımının da formasını giyen başarılı futbolcu bu karşılaşmalarda pek çok gol kaydetmeyi başarmıştır. Emre Can oynamış olduğu maçlarda ön plana çıkmayı başarmıştır. Türk asıllı bir Alman futbolcu olan Emre Can Avrupa'da değeri en yüksek olan futbolculardan bir tanesidir. Emre Can Türk asıllı Alman oyuculardan birisi ve en değerli futbolculardandır. Bundan dolayı Emre Can pek çok kulübün transfer etmek istediği futbolcular arasındadır. Emre Can'ın mevkisi orta sahadır. Orta sahanın ilerisinde de oynayabilmektedir.

Emre Can nereli?

Emre Can Almanya Frankfurt doğumludur. Aslen ise Afyonkarahisarlı'dır.

Emre Can Kaç Yaşında?

Emre Can 12 Ocak 1994 doğumludur. 26 yaşındadır.

Emre Can hangi takımlarda oynadı?

Emre Can Avrupa'da pek çok takımın formasını giymiştir. Özellikle uzun bir altyapı geçmişi bulunmaktadır. Emre Can'ın altyapı kariyeri şu şekildedir;

- Blau Gelb Frankfurt (2000 - 2006)

- Eintracht Frankfurt ( 2006 - 2009)

- Bayern Münih (2009 - 2011)

Emre Can'ın profesyonel kariyeri ise şu şekildedir;

- Bayern Münih II (2011 - 2013)

- Bayern Münih (2012 - 2013)

- Bayer Leverkusen (2013- 2014)

- Liverpool (2014 - 2018)

- Juventus (2018 - 2020)

- Borussia Dortmund (2020)

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

2021 yılı itibari ile Emre Can sözleşmesi bulunduğu Borussia Dortmund takımında forma giymektedir. Emre Can'ın Borussia Dortmund takımından almış olduğu yıllık maaş ise 5 milyon eurodur.

Emre Can'ın Hayatı

Gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak Almanya'nın Frankfurt şehrinde dünyaya gelmiştir. Futbola da doğduğu şehirde ki en iyi kulüplerden olan Frankfurt kulübünün alt yapısında başlamıştır. Burada başarılı bir futbol ortaya koyan Emre Can daha sonra Bayern Münih yetkililerinin dikkatini çekmeyi başardı. 2009 yılı itibari ile Emre Can Bayern Münih'ten teklif aldı ve Bayern Münih alt yapısında forma giymeye başladı. Emre Can futbolcu olarak kariyerinin ilk profesyonel maçına yine Bayern Münih'te başlamış oldu. 2011-2012 sezonu onun için profesyonel kariyerinin başladığı ilk sezon olacaktı.

Emre Can Bayern Münih kadrosuna dahil edildikten sonra daha sonra şampiyonlar liginde de forma şansı buldu. Bayer Münih'in Basel karşısında oynadığı maçta forma giyen başarılı futbolcu beğenileri üzerine çekti. Almanya süper kupa maçında Dortmund karşısında forma giydi. Bu maçta ilk kez 11 oynayan başarılı futbolcu Emre Can toplam 70 dakika sahada kaldı.

Emre Can'ın Almanya kariyeri devam ediyordu. Bayer Leverkusen tarafından teklif alan Emre Can 2013 yaz sezonunda bu takıma transfer oldu. Bayer Leverkusen bu transfer için Bayern Münih'e 5 milyon net bonservis bedeli ödemiştir. Ayrıca bu transferden bir detay olarak ise Bayern Münih'in tekrardan satın alma opsiyonunun bulunmasıydı. 2015'e kadar Bayern Münih Emre Can'ı tekrardan kadrosuna dahil edebilecekti.

Emre Can 2014 yılında Liverpool'a transfer oldu. Liverpool Leverkusen'in koymuş olduğu 12 milyon Euro karşılığında serbest kalır maddesini kullandı. Emre Can 2014 yılından itibaren Liverpool formasını giydi. Liverpool'da toplam 115 maça çıkan Emre Can toplam 10 gol kaydetmiştir. Liverpool formasını 4 yıl terlettikten sonra Juventus'un teklifini geri çevirmedi. 2018 sezonunda Juventus'a transfer olan Emre Can toplam 37 karşılaşmada forma giydi. Bu maçlarda toplam 4 gol kaydetmeyi başardı.

Emre Can'ın Milli Takım Kariyeri

Emre Can ilk olarak 2009 yılında Almanya milli takımını tercih etti. Almanya A takımında ise ilk kez 2015 yılında dahil oldu.