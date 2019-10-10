Almanya ile Arjantin arasında oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan hazırlık maçında 90 dakika boyunca forma giyen Emre Can, müsabakanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Juventus'ta mutlu olmadığını söyledi. Maurizio Sarri tarafından Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmayan ve bu sezon yalnızca 78 dakika boyunca sahada kalabilen 25 yaşındaki ön libero, mevcut durumla ilgili olarak şunları söyledi:

"Şu anda Juve'de mutlu olmadığım bir gerçek. Zira takımda yeterince süre alamıyorum. Oysa geçtiğimiz sezon pek çok maçta forma giymiş ve önemli takımlara karşı iyi bir performans sergilemiştim. Açıkçası Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmeyeceğimi önceden bilseydim takımda kalmazdım. Ancak kulübe geri döndüğüm vakit yeniden formayı alacağıma inanıyorum. Böyle bir dönemde beni milli takıma çağırdığı için Joachim Löw'e ayrıca teşekkür ederim."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler