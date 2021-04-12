Emre Belözoğlu, teknik direktörlük görevini Erol Bulut’tan devraldıktan sonra ilk 11’de önemli bir değişime gitmedi. Belözoğlu’nun farkı, Bulut’un her hafta farklı birini oynattığı forvette Mbwana Samatta’yı tercih etmesi oldu. Ancak Tanzanyalı forvet, Denizli maçında galibiyet golünü atmasına rağmen vasat oynadı, Yeni Malatya deplasmanında ise hiç varlık gösteremedi. Belözoğlu, Samatta’ya olan güvenini göstermek istiyor ancak oyuncusunun formunu bir türlü yükseltememesi, forvette Mame Thiam’ı formaya yaklaştırdı.

Pelkas 11’e dönüyor

Genç çalıştırıcının kararsızlık yaşadığı diğer bölge ise elinde en çok alternatifin bulunduğu orta saha. İrfan Can, Yeni Malatya maçında şansını iyi kullanamadı. Pelkas’ın 11’e dönmesi bekleniyor. Ayırca Mert Hakan Yandaş da 11’i zorluyor. Emre Belözoğlu’nun Gaziantep karşısındaki sürprizi, son dönemde formu çok düşen Gustavo’yu kesip Mert’i oynatmak olabilir.

Fener’de 3 eksik 1 belirsiz

Sarı-Lacivertliler’de Gaziantep maçı öncesi cezalı oyuncu bulunmuyor. Henüz hazır hale gelmeyen Mesut Özil ve Diego Perotti’nin yanı sıra sakatlığı devam eden Sadık Çiftpınar, bu akşam forma giyemeyecek. Hastalığını atlatıp çalışmalara başlayan Nazım Sangare konusundaki son karar ise bugün verilecek. Sangare’nin maç kadrosuna alınma ihtimali yüksek.