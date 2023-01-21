Süper Lig'de zirve iddiasını sürdüren Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, iç ve dış transferde hareketli saatler geçiriyor. GZ Evergrande'den 22 yaşındaki stoper Shaocong Wu'yu kadrosuna katan, Alexandru Epureanu, Okechukwu Azubuike ve Hasan Ali Kaldırım'la yollarını ayıran Turuncu Lacivertliler'de rekor bir satış geldi.









Epureanu ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı

Başakşehir, Alexandru Epureanu ile yollarını ayırdı. Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz kurulduğu günden bu yana ailemizin önemli bir parçası olan Alexandru Epureanu ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.2014 yılındaki kuruluşumuzun ardından kulüp tarihinin ilk yabancı transferi olan Alexandru Epureanu, Başakşehir ailesinin en değerli temel taşlarından olmuştur. Hem saha içinde hem de saha dışındaki davranışlarıyla örnek bir profesyonel olan tecrübeli oyuncu, takımımızın kaptanlık görevini de başarı ile yürütmüştür. Adeta kulübümüzle birlikte büyüyen ve şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan Alexandru Epureanu'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.









Yeni takımı Ümraniyespor

Başakşehir ile yollarını ayıran Alexandru Epureanu'nun yeni takımı Ümraniyespor oldu. Ümraniyespor, tecrübeli futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Başakşehir takımından 36 yaşındaki defans oyuncusu Alexandru Epureanu’yu sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Epureanu'ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadelerine verildi.

Hasan Ali Kaldırım'a veda

Başakşehir’de, tecrübeli sol bek Hasan Ali Kaldırım’ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Yapılan açıklamada "Turuncu-lacivertli formamızla iki buçuk sezon futbol oynayan Hasan Ali Kaldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hasan Ali'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi. Başakşehir formasıyla 63 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Hasan Ali Kaldırım, bir süre önce kadro dışı bırakılmıştı.









Shaocong Wu’dan 2.5 yıllık imza

İstanbul ekibi, Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC’da oynayan ve Çin Milli takımının da formasını giyen 2000 doğumlu futbolcu Shaocong Wu’yu iki buçuk yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC’da oynayan ve Çin Milli takımının da formasını giyen 2000 doğumlu futbolcu Shaocong Wu’yu iki buçuk yıllığına kadrosuna kattı. Süper Lig’in ilk Çinli oyuncusu Shaocong Wu’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.









Youssouf Ndayishimiye transferi tamamlandı!

Transferde hareketli saatler geçiren Başakşehir'de sürpriz bir olay yaşandı, takımın yıldız isimlerinden Youssouf Ndayishimiye için teklif geldi. İlk kez Fanatik'in duyurduğu haberde Fransız ekibi Nice 9 milyon Euro'luk teklif yapmıştı. Başakşehir bu transfer için 13 milyon Euro + bonus talep etti. Ligue 1 ekibi Nice ile Başakşehir Burunduli oyuncu için bonuslarla birlikte 16 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.









Emre Belözoğlu'nun bankosu

Malatyaspor'da ağırlıklı olarak ön liberoda oynayan ve geçtiğimiz sezon İstanbul ekibinde 28 maçta 1 gol, 3 asistle skor katkısı veren Burundili oyuncu, Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle adından söz ettirdi. İsmi Bordeaux ile ciddi şekilde anılmasına rağmen takımda kalan, stoper bölgesinde vazgeçilmezler arasına giren yıldız oyuncu, bu sezon tüm dikkatleri üzerine çekti.









Golcü stoper!

Bu sezon Süper Lig'de 17 maçta 4 gol atan, Konferans Ligi Elemeleleri'nde 6 maçta 1 golle oynayan Ndayishimiye, Konferans Ligi Grupları'nda da 6 maçta 2 gol attı, 1 de gol pası verdi.

Başakşehir'in yaptığı rekor oyuncu satışları şu şekilde:

1- Cengiz Ünder-Roma: 14 milyon 250 bin Euro

2- İrfan Can Kahveci- Fenerbahçe : 7 milyon Euro

3- Manuel da Costa-Al Ittihad: 4 milyon 500 bin Euro

4- Edin Visca- Trabzonspor : 4 milyon 300 bin Euro

5- Pierre Webo-Fenerbahçe: 3 milyon Euro