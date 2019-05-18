Türk Telekom Stadı’nda yarın Galatasaray’ı yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek Başakşehir’de Emre üzüntüsü yaşanıyor. Hafta başından bu yana tedavisi süren kaptan, dünkü antrenmanda da yer almadı. Ağrıları devam eden ve adalesinden problem yaşayan 39 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusunun, Galatasaray’a karşı ilk 11’de olması neredeyse imkansız gözüküyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı ise Emre’nin yerine Başakşehir’in bir diğer tecrübeli ismi Gökhan İnler’i hazırlıyor. Buna göre orta saha kurgusunun Gökhan-İrfan-Mossoro şeklinde olması bekleniyor. Kanatlarda Visca ve Robinho oynayacak. İleri uçta ise Bajic’in başlaması yüksek ihtimal. Savunmanın göbeğinde Mahmut- Kudriashov’u düşünen Avcı, beklerde Clichy ve Caiçara’yı değiştirmeyecek.