Lig ve kupada arka arkaya gelen kötü sonuçlardan sonra Yeni Malatya karşısında uzatmalarda kritik bir galibiyet alan Fenerbahçe’de, Emre Belözoğlu’nun gözyaşları gündem oldu. 1-0 öndeyken 10 kişilik rakibine karşı 90. dakikaya 2-1 geride giren sarı-lacivertliler, uzatmalardaki 5 dakikada Ozan Tufan’la geri dönüş yaptı. 62’de oyuna giren Emre Belözoğlu maç sonunda duygu boşalmasıyla bir anda gözyaşlarını tutamadı. Soyunma odasında da gözyaşlarına hakim olamayan kaptana en büyük destek arkadaşlarından geldi.

Takımdaki herkes Emre’nin yanına giderek galibiyeti armağan etti. Son 2 sezondur sportif başarılardan uzak kalan Fenerbahçe’nin özellikle 4 aylık süreçte yaşadıkları herkesi etkiledi. Emre, Ersun Yanal’ın ayrıldığı tarihten bu yana 3 farklı görevi üstlendi.

Hem takım kaptanı olarak sahaya çıkan hem 4 aydır hocasısız takıma liderliğiyle destek veren hem de yeni sezon yapılanmasında sportif direktör olarak görevlendirilen Belözoğlu, 7 gün 24 saat mesai yapar noktaya geldi.Pandemi nedeniyle liglerin de 26 Temmuz’a uzamasıyla Emre Belözoğlu’nun mesaisi iki kat arttı. İşte 3 görevi olan Emre’nin icraatları:

Takım kaptanı olan Emre, 40 yaşına rağmen oyun sıkıştıkça sahaya girip sorumluluk alıyor. Yeni Malatyaspor ve Kayserispor maçlarında son yarım saat görev alan kaptan, oyunuyla da fark yaratıyor.

3 Mart’ta Ersun Yanal ayrıldıktan sonra adeta imece usulü bir sistemle devam eden Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu, teknik ekibe yardım ediyor. Oyuncu değişiklikleri, antrenmanlar, ilk 11 ve hamlelerde destek sağlıyor.

Yeni sezonda takımın futbol aklı olarak sportif direktörlüğe adım atacak olan Belözoğlu bir yandan da transfer, yeni teknik direktör, iç transfer ve sözleşmelerle uğraşıyor. Mert Hakan transferini şimdiden bitiren Emre, yeni fırsatların peşinden koşmaya devam ediyor.

Trabzonspor maçı etkiledi

Fenerbahçe için yoğun bir mesai harcayan Emre Belözoğlu, en çok Trabzonspor’la oynanan kupa maçına üzüldü. Bu sezonu mutlaka bir kupa ile kapatmak isteyen sarı-lacivertli kaptan, hem kırmızı kart görmesi hem de rakiplerine sahalarında 3-1 kaybetmelerine çok içerledi.

O maçta yaşanan oyuncu değişikliği karışıklığına da üzülen Belözoğlu, Kasımpaşa karşısındaki 2-0’lık yenilgiyle iyice doldu. Yeni Malatyaspor maçında da rakip 10 kişi de kalmışken bir anda son dakikaya 2-1 mağlup girilmesi deneyimli kaptanı çok gerdi. 5 dakikada gelen 2 gol sonrası da bir anda gözyaşlarına engel olamadı.

Ozan Tufan teşekkür etti

Yeni Malatyaspor maçında duygusal anlar yaşayan Emre Belözoğlu’nun yanına giden ilk isim Ozan Tufan oldu. Özellikle son dönemlerde hem form hem de fiziksel olarak düşüşte olan Ozan’a en çok desteği tecrübeli kaptan vermişti. İki kez ağları havalandırarak galibiyeti getiren 25 yaşındaki futbolcu maçtan sonra ilk iş olarak ağabeyi gibi gördüğü Emre’ye sarılırken, desteği için de teşekkür etti. (Skorer)