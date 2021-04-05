Erol Bulut dönemi, Beşiktaş derbisi sonrası sona ermişti. Milli arada takımın başına geçen Emre Belözoğlu, yeni oyun anlayışını takıma aşılamak için fazla vakit bulamadı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, bu nedenle saha içinde iki isimden daha fazla sorumluluk almalarını istedi. Belözoğlu, futbolculuğu döneminde yan yana oynadığı Luiz Gustavo’ya savunmadaki patronluğu üstlenmesi görevini verdi. Özellikle top rakipteyken, takım arkadaşlarını Sambacı yönlendirecek. Sarı-Lacivertliler ataktayken de Gustavo, savunma hattının nerede durması gerektiğini belirleyecek.

Pelkas serbest olacak

Hücumda ise ipler Dimitris Pelkas’ta olacak. Yunan yıldız, forvet arkasında görev yapacak ancak saha içinde serbest olacak. Hücum organizasyonlarını Pelkas yönetecek. Emre Belözoğlu ayrıca 27 yaşındaki oyuncudan ceza sahasına daha fazla girip, gol aramasını istedi.



