Fenerbahçe, eski kaptanı Emre Belözoğlu'nu yeniden takımda görmek istiyor. Başakşehir ile bağlarını koparan 39 yaşındaki futbolcudan, sadece sahada değil saha dışında da profesyonel olarak faydalanmanın planları yapılıyor.

Ancak Milli Takım kampında Şenol Güneş'in yaptığı "Eğer futbolu bırakmak gibi bir düşüncen varsa Milli Takım'ın teknik heyetinde yer al. Benimle birlikte çalış" teklifi Emre'nin kafasını karıştırmış durumda.

Bir yıl daha futbol oynamak isteyen tecrübeli yıldızın, F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal ile yapacağı toplantıdan çıkacak karar merakla bekleniyor.

(Sabah)