Emre Belözoğlu, göreve geldikten sonra takımı ayağa kaldırıp şampiyonluk yarışına ortak etmeyi başardı. Belözoğlu, son iki haftaya girerken zirve mücadelesinde takımının umutlu olmasını sağladı. Ancak en kritik virajda özellikle oyuna yaptığı müdahalelerle eleştiri oklarının hedefi oldu. Başarılı çalıştırıcı, çok kötü başlanan ve 1-0 geriye düşülen Ankaragücü maçına 35. dakikada müdahale edip Mert Hakan’ın yerine Gökhan Gönül’ü oyuna sokarak oyunun kaderini değiştirdi. Sivas karşısında ise Emre Belözoğlu’nun hamleleri işe yaramadı. 40 yaşındaki teknik adam ikinci yarıya Szalai’nin yerine Gustavo’yu stopere alarak başladı. Sambacı, Sivas’ın ikinci golünde hata yaptı.

Orta saha çöktü

Emre Belözoğlu’nun golden 3 dakika sonra, topu ileri taşımada ve gol yollarında en etkili isimler arasında yer alan Ozan ve Pelkas’ı çıkarması ise şaşkınlık yarattı. Bu değişiklik sonrası orta saha adeta çöktü. 90+3’te harika bir asist yapmasına rağmen maçın genelinde fiziken yetersiz gözüken Mesut’un oyundan alınmaması da tartışma konusu oldu.



